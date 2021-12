Dattenberg (ots) – Am Dienstagmorgen führte die Verkehrsdirektion des

Polizeipräsidiums Koblenz in Höhe der Kreuzung Wegestock auf der L 254 eine

Geschwindigkeitsmessung durch. Von 384 gemessenen Fahrzeugen waren 17 zu schnell

unterwegs. Die Ordnungswidrigkeiten werden in den nächsten Wochen von der

zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet.