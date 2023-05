Workshop für Schülervertretungen am 12. Juni im Big House

Frei sprechen, selbstbewusst und seriös auftreten und bewirken, dass die Leute auch wirklich zuhören – leichter gesagt als getan. Aber sehr wichtig für die Aufgaben von Schülersprecherinnen und Schülersprecher, die ihre Mitschüler gut vertreten und gemeinsame Ziele erreichen wollen. Der Workshop zu Rhetorik und Argumentation für Schülervertretungen am Montag, 12. Juni, von 9 bis 16 Uhr im Big House Neuwied hilft dabei.

Die Mitwirkung der Schülervertretung ist ein wichtiger Bestandteil einer demokratisch orientierten Schule. Deswegen ist es wichtig, dass die Mitglieder aufgeklärt sind über ihre Rechte sowie Pflichten. So können sie in Zusammenarbeit mit Schulleitung, Lehrern und Eltern eine gut organisierte und gerechtere Schule schaffen. Das Kinder- und Jugendbüro und der Jugendbeirat der Stadt Neuwied bieten dazu Unterstützung und Förderung.

Als Trainer für den Workshop konnte Moritz Kirchner gewonnen werden. Er ist Psychologe, Politikwissenschaftler und ehemaliger Deutscher Vizemeister im Debattieren. Wenn er gerade keinen Workshop gibt, schreibt er Reden für Politikerinnen und Politiker oder ist selbst öfter im Fernsehen zu sehen. Teilnehmende Schülerinnen und Schüler lernen an diesem Tag unter anderem die Grundlagen der Argumentation und grundlegende Redetipps, üben gekonnt zu kontern und selbstsicher aufzutreten sowie Tipps und Tricks, die eigene Stimme und den Körper gezielt einzusetzen.

Der Workshop findet im Big House, Museumstraße 4, 56564 Neuwied statt. Die Schülervertretungen erhalten im Anschluss einen Teilnahmenachweis. Dieser kann in Rücksprache mit den zuständigen Lehrenden der Schulbefreiung für den Veranstaltungstag dienen. Auch ein kostenloses Mittagessen wird angeboten. Informationen und Anmeldung bei Sonja Jensen vom Kinder- und Jugendbüro per E-Mail an sjensen@neuwied.de oder unter Tel. 02631/ 802 170.