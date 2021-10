Das Generationenkino, die Filmreihe mit Herz, präsentiert in seiner nächsten Ausgabe am Dienstag, 26. Oktober, 16 Uhr, im Metropol-Kino die Kriminalkomödie „Kaiserschmarrndrama“, eine weitere Geschichte um den tiefenentspannten bayrischen Polizisten Eberhofer. Der Einlass erfolgt bereits um 15 Uhr, damit noch ausreichend Zeit für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen vorhanden ist. Karten gibt es nur im Vorverkauf während der Kassenöffnungszeiten im Metropol und in der Schauburg oder online unter www.kinoneuwied.de. Die Karten kosten 10 Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Das Generationenkino ist eine Kooperation zwischen dem Filmtheaterbetrieb Weiler und dem Seniorenbeirat der Stadt Neuwied.

Quelle: Pressebüro der Stadt Neuwied