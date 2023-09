Freunde treffen, saisonale Köstlichkeiten probieren und bei einem kühlen Getränk die lockere Atmosphäre genießen: Das Erfolgskonzept der Schlemmertreffs nähert sich seinem Finale für dieses Jahr. Der vorerst letzte Schlemmertreff 2023 lockt am Donnerstag, 21. September, wieder vor das Historische Rathaus. Ideal für den genüsslichen Start in den wohlverdienten Feierabend geht es um 16 Uhr los. Ob herzhaft oder süß: Im Mittelpunkt stehen bei den Schlemmertreffs regionale Produkte und handgemachte Köstlichkeiten. Normalerweise werden dort bis 20 Uhr kleine Speisen und Getränke angeboten. Doch wenn das Wetter es zulässt, wird der Schlemmertreff dieses Mal wieder bis 21 Uhr verlängert – und es kann wieder ausgiebig mit alten Freunden oder neuen Bekannten an der langen Tafel geplaudert werden.