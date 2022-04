Landrat Achim Hallerbach empfing mit Florian Schwan den neuen Leiter der Polizeiinspektion Straßenhaus zum Antrittsbesuch

Kreis Neuwied. Dass er einen „intensiven Austausch“ mit den Kommunen sucht, hatte Florian Schwan schon kurz nach seinem Antritt als neuer Chef der Polizeiinspektion Straßenhaus angekündigt. Diesen Worten ließ er jetzt Taten folgen – und rannte bei seinem „Antrittsbesuch“ im Neuwieder Kreiswort die sprichwörtlich offenen Türen ein. Denn auch Landrat Achim Hallerbach und seinem Ordnungsamtsleiter Frank Laupichler liegt viel daran, die gute Zusammenarbeit mit der hiesigen Polizei fortzusetzen. Daher freuten sich beide über ein sehr konstruktives Gespräch in äußerst angenehmer Atmosphäre mit Schwan und seiner Stellvertreterin Christina Koch.

„Wir brauchen einander, schon ganz einfach, weil wir das gleiche Ziel haben: das Wohl unserer Bürger“, machte Landrat Achim Hallerbach deutlich und erinnerte daran, dass gerade die Pandemie die Zusammenarbeit zwischen beiden Häusern noch einmal intensiviert hat. „Das waren nicht immer einfache Aufgaben, aber die gemeinsame Arbeit hat uns zusammengeschweißt“, wusste er.

Mit der PI Straßenhaus hat Florian Schwan eine Polizeiinspektion übernommen, deren Zuständigkeitsbereich flächenmäßig von kaum einer rheinland-pfälzischen Wache übertroffen wird. Allein die Größe dieses Gebietes bringt einen entsprechenden Personalbedarf mit sich. Landrat Achim Hallerbach freute sich daher von Schwan zu hören, dass er sehr zufrieden mit seinem Team ist. Er habe eine gut geführte Dienststelle von seinen Vorgängern Werner Zorn und Uli Hoppen übernommen und sei mit der Personalsituation „sehr zufrieden“, sagte er. Positiv auffällig sei dabei die große Zahl der jungen Kollegen auf der Wache: „Die bringen frischen Wind!“

Schwan und Koch führten weiter aus, dass die Einbruchsbekämpfung ein inhaltlicher Schwerpunkt der Arbeit der PI Straßenhaus bleibe. Als weiteres großes Thema nannten sie die sogenannten Schockanrufe, bei denen sich Betrüger am Telefon zum Beispiel als falsche Polizisten ausgeben.

Florian Schwan ist 36 Jahre alt und vierfacher Vater. Mit seiner Familie lebt er in Astert (Westerwaldkreis). Seine Laufbahn als Polizist begann der Sohn des früheren Altenkirchener Kreisbeigeordneten Konrad Schwan (CDU) im Jahr 2007. Nach Ausbildung und mehreren Jahren im Wechseldienst durchlief er Stationen in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Montabaur und im Führungsstab des Polizeipräsidiums Koblenz sowie bei der Kripo in Mainz. Vor dem Dienstantritt in Straßenhaus absolvierte Schwan erfolgreich ein zweijähriges Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster.

Bildunterschrift: Freuen sich auf gute Zusammenarbeit (von links): Kreis-Ordnungsabteilungsleiter Frank Laupichler, PI-Leiter Florian Schwan, Landrat Achim Hallerbach und die stellvertretende PI-Leiterin Christina Koch.