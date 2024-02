Koblenz (ots) – Am Samstag, den 10.02.2024, gegen 16.30 Uhr, kam es in einem Bus der Koblenzer Verkehrsbetriebe in Koblenz in der Emser Straße zum Einsatz von

Reizstoff durch zwei Jugendliche. Die beiden Jugendlichen, die vermutlich am Forum in Koblenz in die Linie 6 zugestiegen waren und nach Zeugenaussagen

alkoholisiert sein könnten, entfernten sich dann schnell an der Haltestelle Seizstraße. Beschreibung der Täter: ca.16-18 Jahre alt, schwarze Hosen, einer

trug einen blauen Pulllover. Durch den Reizstoffeinsatz wurden insgesamt 8 Personen leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise.