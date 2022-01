Die Corona-Pandemie erschwert auch das gemeinsame Gedenken. Am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus am Reichenspergerplatz werden die Namen von 15 Biografien von Oberbürgermeister David Langner verlesen und von Schülerinnen und Schülern der Diesterweg- und Hans-Zulliger Schule am Mahnmal angebracht.

Die anschließende Gedenkfeier mit christlich-jüdischem Gebet in der City Kirche, wird in diesem Jahr in Form eines Videostreams bekundet, dass die Opfer der Gewaltherrschaft nicht vergessen sind.

Der Videostream ist am Donnerstag, 27.01.2022, ab 18.00 Uhr, auf www.youtube.com/stadtverwaltungkoblenz1 live sehen.

Zusammen mit dem Förderverein Mahnmal Koblenz, der Christlich-Jüdischen Gesellschaft für Brüderlichkeit und dem Freundeskreis Koblenz-Petah-Tikva lädt Oberbürgermeister David Langer herzlich zu dieser etwas anderen Art des Gedenkens ein.

Das Mahnmal auf dem Reichenspergerplatz mit Einbruch der Dunkelheit dauerhaft beleuchtet ist, um den Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken.

Bereits um 15.30 Uhr findet am Gedenkstein der Sinti und Roma am Peter-Altmeier-Ufer eine Kranzniederlegung statt.

Bildungs- und Kulturdezernentin PD Dr. Margit Theis-Scholz wird als Vertreterin der Stadt Koblenz mit dem Verein Django Reinhardt Music Friends und Kultur-Beratung am Gedenkstein einen Kranz niederlegen und im Anschluss daran zu den Anwesenden sprechen.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz