Gebhardshain (ots) – Am 01. September 2022 übernahm Polizeihauptkommissar Frank Stich von der PI Betzdorf den Polizeibezirksdienst Gebhardshain und trat damit die Nachfolge des langjährigen Bezirksbeamten PHK Andreas Mintkewitz an, der mit Ablauf des Monats August vom Koblenzer Polizeipräsidenten Karlheinz Maron in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Betzdorf, Erster Polizeihauptkommissar Marcus Franke, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain Joachim Brenner sowie der Leiter des Ordnungsamtes Oliver Pfeifer gratulierten dem “Neuankömmling” . Andreas Mintkewitz übergab PHK Frank Stich symbolisch den Schlüssel seines Büroraumes in den Räumlichkeiten des Gebhardshainer Rathauses.

Frank Stich trat am 02.09.1996 in die rheinland-pfälzische Polizei ein. Seine Ausbildungsstationen einschließlich Studium waren Enkenbach-Alsenborn und die Hochschule der Polizei am Flughafen Hahn. Es folgte eine Zeit als Einsatzsachbearbeiter bei der Bereitschaftspolizei Wittlich-Wengerohr und Koblenz, bevor er in den polizeilichen Einzeldienst versetzt wurde. Er versah zunächst seinen Dienst bei den Polizeiinspektionen Straßenhaus und Altenkirchen; ab 2012 folgte die Versetzung zur PI Betzdorf. Nach der Verwendung als Streifenbeamter im Wechselschichtdienst übernahm er die stellvertretende Leitung seiner Dienstgruppe.

Nach über 25 Jahren im operativen Dienst und langjähriger Berufserfahrung übernahm PHK Stich nunmehr das Amt des Polizeibezirksbeamten in Gebhardshain.

Herr Stich freut sich auf die neue Aufgabe als Bezirksbeamter und den Kontakt sowie das Kennenlernen der Bürgerinnen und Bürger im Gebhardshainer Land. Mit seiner Tätigkeit als polizeilicher Ansprechpartner vor Ort mit Sitz im Rathaus Gebhardshain, versteht sich Frank Stich als Bindeglied zwischen den Bürgern, der Polizei und der Verwaltung in Gebhardshain und Betzdorf. Weiterhin sind ihm die Kontakte zu den anderen Polizeibezirksdiensten und der Polizeiinspektion am Standort in Betzdorf wichtig. Wir wünschen PHK Frank Stich viel Freude bei seiner neuen Tätigkeit und stets ein “offenes Ohr” für die Sorgen und Nöte “seiner” Bürgerinnen und Bürger im Gebhardshainer Land.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.