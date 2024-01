Durchfahrt ab Taplinsweg verboten

Lahnstein. In der Wilhelmstraße gilt ab der Einmündung in den Taplinsweg ab sofort eine geänderte Verkehrsführung, die den Verkehrsfluss optimieren soll. Im Rahmen des städtischen Umleitungskonzeptes ist hier die Durchfahrt mit Ausnahmen für Rettungsfahrzeuge, Busse und Bewohner Richtung Nordallee nicht gestattet.

Diese Maßnahme wird dazu beitragen, den Verkehr effizienter zu gestalten und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in Richtung Stadtmitte zu gewährleisten.

Die Stadtverwaltung appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die neue Regelung zu beachten und sich an die Beschilderung zu halten. Die Änderungen dient nicht nur dem Schutz der Verkehrsteilnehmer, sondern auch der Vermeidung von Staus und einer insgesamt verbesserten Verkehrssituation in diesem Bereich.

In den nächsten Wochen werden vermehrt Verkehrskontrollen durch die Polizei durchgeführt.

Bildunterzeilen

Die Durchfahrt Richtung Nordallee ist nicht mehr gestattet. (Foto: Pedro Hillen / Stadtverwaltung Lahnstein)