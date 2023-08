Zwei besondere Neuwieder Schmuckstücke stehen Anfang September bei den Führungen der städtischen Tourist-Information auf dem Programm: die Gärten der Abtei Rommersdorf am Samstag, 2. September, im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis und der Alte Friedhof mit dem Friedhofsgärtner-Häuschen am Sonntag, 10. September, in der Innenstadt.

Bei der botanischen Führung erhalten die Teilnehmenden einen spannenden Einblick in die beeindruckende Pflanzenfülle der ehemaligen Klosteranlage. Treffpunkt für die botanische Führung ist um 14 Uhr der Innenhof der Abteil Rommersdorf, Stiftsstraße 2, in Heimbach-Weis.

Eine Woche später, passend zum Tag des offenen Denkmals, steht dann das ehemalige Friedhofsgärtnerhäuschen auf dem Alten Friedhof im Fokus. Dessen Wände zieren zahlreiche historische Porträts bekannter Neuwieder, die ihre letzte Ruhestätte auf dem Gelände gefunden haben. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Friedhofseingang an der Julius-Remy-Straße. Die Führung ist kostenfrei.

Die Kosten für die botanische Führung betragen 10 Euro pro Person. Eine Anmeldung für diese ist bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de möglich. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad oder per Bus erkundet. Termine und Details finden Interessierte unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.