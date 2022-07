Seit vielen Jahren ist das Internet aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Viele Aktivitäten spielen sich lediglich online ab und der Trend geht weiter. Mittlerweile konzentrieren sich auch immer mehr Unternehmen auf die virtuelle Welt, weil die Privatpersonen hier einen großen Teil ihrer Freizeit verbringen. Wie sich die Deutschen heutzutage überwiegend beschäftigen, dazu gibt es hier weitere Infos.

Fernsehen und Streaming

Das Fernsehen hat sich innerhalb der letzten Jahre stark gewandelt. Noch vor 20 Jahren war ein großes TV-Gerät zur Unterhaltung und für die Latest News notwendig. Heute wollen Zuschauer interaktive Medien genießen. Sie wollen eine Teilhabe am politischen Geschehen und sehen sich keine langweiligen Nachrichtensendungen mehr an. Die Kultur der Tagesschau ist rückläufig.

Viele interessieren sich für Streaming-Dienste. Dadurch wird Fernsehen mobil und frei von Werbeunterbrechungen. In Bus und Bahn vertreiben sie sich die Zeit mit den beliebtesten Streaming-Anbietern. Serien, Actionfilme und Krimis lösen schnulzige Romanzen vermehrt ab. Aber bei der Auswahl an Anbietern ist auch für den ausgefalleneren Geschmack sicherlich etwas dabei.

Internet

User nutzen das Internet, um zu kommunizieren und sich zu informieren. Die meisten Besuche im Internet starten zudem bei Google. Suchmaschinen sind die erste Informationsquelle, wenn es Probleme gibt. Krankheiten, gesunde Ernährung, Kenntniserweiterung, Persönlichkeitsentwicklung oder der Vergleich verschiedener Geräte: Suchmaschinen kommen überall zum Einsatz.

Außerdem werden Services, wie z.B. das Online Banking immer beliebter. Die Abwicklung der Finanzgeschäfte geht über den virtuellen Weg viel schneller. Überweisungen sind in Windeseile getätigt. Das Vertrauen in FinTechs wird also immer größer.

Digital Natives favorisieren die Möglichkeit, nicht nur passiv etwas im Internet zu konsumieren, sondern die interaktiven Elemente zu nutzen – sei es beim Diskutieren, Kreieren oder Spielen. Kein Wunder, dass das Spielen an Spielautomaten auf Plattformen wie https://www.platincasino.com/de/jammin-jars.html immer populärer wird.

Soziale Aktivitäten

Soziale Aktivitäten erfreuen sich natürlich immer noch großer Beliebtheit. Menschen vernetzen sich digital, treffen sich zum Chatten oder verlieben sich über digitale Partneragenturen. Am Ende steht ein reales Treffen an. Dafür suchen sich die meisten Deutschen einen typischen Ort aus.

Besonders beliebt für das erste Date ist der Besuch im eigenen Lieblingscafé. Andere entscheiden sich für ein Kinoabenteuer mit dem Partner der Wahl. In Großstädten sind die Menschen offener und gehen beim ersten Date in Clubs oder auf eine Party.

Auch Freundschaften beginnen immer häufiger im Internet. In der Freizeit treffen sich Freunde zu actiongeladenen Veranstaltungen wie:

Indoor Skydiving

Offroad-Touren

Escape Room

Bungee-Jumping

Extrem-Wandern

Sport steht weiterhin hoch im Kurs. Das digitale Leben fordert den Körper nicht. Um die Muskeln fit zu halten, gehen immer mehr junge Menschen wandern oder suchen den Ausgleich beim Klettern, Schwimmen oder sogar Tanzen.

Fazit

Kontinuierlich nehmen innerhäusliche Aktivitäten zu. Das Internet bietet mittlerweile alle Möglichkeiten. Vom Spielen über die Partnervermittlung ist nahezu alles möglich. Damit das Internet nicht zum Mittelpunkt des Lebens wird, bietet sich ein Ausgleich an.

In der Zukunft wird sich das Internet weiterentwickeln. Trotzdem hat es nicht das Potenzial das reale Leben außer Kraft zu setzen. Im Gegenteil: Entwickler arbeiten bereits heute an der Kombination des digitalen Lebens mit dem tatsächlichen Sein. Erfindungen und Erweiterungen wie Augmented Reality geben bereits den Weg vor.

Bildquelle: https://unsplash.com/photos/EOQhsfFBhRk