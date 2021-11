Montabaur (ots) – Der Brand der Garage in der Bahnhofstraße Wirges konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden an der Garage selbst, zudem verbrannte ein in der Garage abgestellter PKW und mehrere eingelagerte Kisten. Die Eigentümer wurden benachrichtigt. Angrenzende Gebäude wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Die Brandursache konnte bisher nicht abschließend geklärt werden, die Ermittlungen diesbezüglich werden fortgeführt.