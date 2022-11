Koblenz (ots) – Am Samstag, 19.11.2022, 10.00 Uhr führt die Einstellungsberatung des PP Koblenz wieder ein Bewerbungstraining für alle am Polizeiberuf Interessierten an der Berufsbildenden Schule in Lahnstein durch.

Die circa vierstündige Veranstaltung besteht aus einem Computer-Test, einem Testgespräch sowie einem Vortrag mit weitergehenden Informationen.

Das Ziel der Veranstaltung besteht darin, das polizeiliche Auswahlverfahren zu trainieren und damit eventuell vorhandene Bedenken oder gar Ängste vor einer Bewerbung und dem Auswahltest zu nehmen. Selbstverständlich dürfen auch diejenigen teilnehmen, die sich bereits beworben haben und eine Möglichkeit zur Übung nutzen möchten.

Anmeldungen bitte an: ppkoblenz.einstellungen@polizei.rlp.de

Die Teilnehmerplätze sind begrenzt!