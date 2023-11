Mit dem letzten von insgesamt sechs Konzerten endet die neue Reihe „Herbsttöne“ der Sayner Hütte. Deren Geschäftsführer Dr. Björn Rodday zieht bereits jetzt eine durchweg positive Bilanz: „Die Kruppsche Halle hat erneut ihr Potenzial als Konzertstätte unter Beweis gestellt. Verschiedene Formate und Stile konnten hier ihre jeweils besondere Wirkung entfalten.“ In Zukunft soll die Nutzung des gesamten Areals ausgebaut werden, um die Sayner Hütte als kulturellen Hotspot im Bewusstsein der Bevölkerung auch überregional weiter zu verankern. Die Reihe „Herbsttöne“ wird im kommenden Jahr fortgesetzt.

Am 3. Dezember gibt es nun noch einmal Jazzmusik vom Feinsten: Mit seinem swingenden Weihnachtsprogramm präsentiert das Gentlemen‘s Jazztett ab 17 Uhr in der Krupp‘schen Halle beliebte Weihnachtsklassiker und -evergreens aus den USA. Von „Winter Wonderland“ und „Let it snow“ bis „Rudolph the red-nosed reindeer“ und „Santa Claus is coming to town“ erklingt das Beste, was der amerikanische Jazz der 1930er- bis 1970er-Jahre an Winterlichem und Weihnachtlichem zu bieten hat. Die Formation tritt zu diesem Anlass in Quintettbesetzung auf: Es musizieren Mirko Meurer (Gesang), Thilo Willach (Saxophon), Manuel Seng (Klavier), Bastian Weinig (Kontrabass) und Max Jentzen (Schlagzeug). Der Eintritt ist frei.