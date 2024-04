Eine Pressemeldung des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität:

„Kommunen kommt beim Klimaschutz eine Schlüsselrolle zu. Hier wird geplant, genehmigt und umgesetzt. Hier finden Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern statt, was die Attraktivität eines Ortes erhöht. Dabei sind die Kommunen selbst die Experten und wissen, was bei ihnen umsetzbar ist und einen möglichst großen Nutzen sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für das Klima hat. Deshalb hat die Landesregierung das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, kurz KIPKI, mit insgesamt 250 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Hier kann jede Kommune selbst aus einem Maßnahmenkatalog auswählen, was für sie passend ist. Pro Einwohnerin und Einwohner gibt es rund 44 Euro, die sich Landkreis und Verbandsgemeinden aufteilen. Für die Stadt Koblenz bedeutet das eine Summe in Höhe von insgesamt 4.981.106,72 Euro“, so die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder.

Mithilfe der Summe finanziert die Stadt fünf Klimaschutz- und drei Klimawandelfolgenanpassungspro jekte. Für jeweils 1,3 Millionen Euro erhält das Görres Gymnasium eine eigenständige Energieversorgung mithilfe von Wärmepumpen und das Rathaus wird einer energetischen Sanierung unterzogen. Die Goethe Realschule plus (Förderung: 340.000 Euro) und der Parkplatz des neuen Hallenbades (Förderung: eine Million Euro) werden mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet. Unter der Marke „Koblenz verbindet MOBIL“ soll außerdem mit der Planung und Umsetzung der ersten elf von insgesamt 35 Mobilitätsstationen begonnen werden. Zentrale Bushaltestellen und Bahnstationen werden hier durch Fahrradelemente wie Abstellbügel, Fahrradboxen oder Gepäckfächer aufgewertet und Pendlerinnen und Pendlern auf diese Weise bessere Gestaltungsmöglichkeiten für eine multimodale Mobilität angeboten. Dafür wurden insgesamt 426.100 Euro KIPKI-Fördermittel beantragt. Im Sinne der Klimawandelfolgenanpassung soll neben einer Verschattungseinrichtung inklusive PV-Anlage und Batteriespeicher für die Kita Güls (Förderung: 250.000 Euro) und drei Sonnensegeln für Kitas in Neuendorf, Rübenach und Metternich (Förderung: insgesamt 50.000 Euro) auch ein klimaangepasster Mehrgenerationenplatz entstehen, der durch Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen sowie insektenfreundliche Leuchtmittel und „Urban Gardening“-Angebote zu einem nachhaltigen Erholungsort umgestaltet werden soll (Förderung: 315.006,72 Euro).

„Wir freuen uns mit beinahe fünf Millionen Euro aus Landesmitteln in Koblenz zukunftsweisende Projekte zum Schutz des Klimas oder zur Milderung von Klimafolgen umsetzen zu können. Dafür haben wir ein buntes Paket an Maßnahmen ausgewählt, um hierüber zunächst vielseitige Erkenntnisse in den verschiedenen Bereichen gewinnen zu können und um dann einige dieser Innovationen weiter ausbauen zu können“, so Oberbürgermeister David Langner mit Blick auf die KIPKI-Förderung für seine Stadt Koblenz.

„Ich bin davon überzeugt: Investitionen in den Klimaschutz sind Investitionen in die Zukunft. Denn wer das Klima schützt, spart sowohl Bares als auch klimaschädliches CO2. Mit KIPKI, dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation entlasten wir das Klima und die Haushaltskassen der Kommunen. So können alle sehen: Klimaschutz lohnt sich. Zudem unterstützen wir die Kommunen auch fachlich und beraten sie gerne, wie CO2 eingespart werden kann oder was man beispielsweise tun kann, damit sich Innenstädte nicht zu stark aufheizen oder Wasser gut abfließen kann. Rheinland-Pfalz ist von der Erderhitzung stärker betroffen als andere Regionen in unserem Land. Deshalb ist es so wichtig, gewappnet zu sein. Und deshalb steht das Klimaschutzministerium den Kommunen auch über KIPKI hinaus gerne zur Seite“, so Klimaschutzministerin Katrin Eder.

Hintergrund

Die Landesregierung unterstützt die Kommunen bei Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels mit dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI), das ein Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro umfasst. Ganz ohne finanzielle Eigenbeteiligung können die Kommunen aus einem Maßnahmenkatalog auswählen, was sie vor Ort umsetzen möchten. Dazu erhalten die Kommunen einen Pauschalbetrag von rund 44 Euro pro Einwohnerin und Einwohner.

Ergänzt wird die direkte Förderung der Kommunen durch ein wettbewerbliches Verfahren, mit dem besonders innovative Leuchtturmprojekte gefördert werden sollen, an dem sich auch Unternehmen beteiligen können.

Hier finden Sie ein Video, in dem KIPKI, das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation erklärt wird: https://bit.ly/kipkirlp

Hier finden Sie weitere Informationen zu KIPKI: https://kipki.rlp.de