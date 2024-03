Theater Liberi präsentiert „Dschungelbuch – das Musical“ in Lahnstein

Lahnstein. Das für seine modernen Familienmusicals bekannte Theater Liberi feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung 2008 hat das Unternehmen bereits weit über anderthalb Millionen Zuschauer begeistert.

Als Teil der Jubiläumstour gastiert die Produktion „Dschungelbuch – das Musical” am Samstag, 30. März 2024, um 15.00 Uhr in der Stadthalle in Lahnstein. In seiner modernen Eigeninszenierung des Kinderbuchklassikers von Rudyard Kipling begleitet das Theater Liberi den Dschungeljungen Mogli auf seinem Abenteuer, bei dem er lernt, was Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeuten.

Die Zuschauer erwartet eine kurzweilige und humorvolle Version der bekannten Geschichte. Ein beeindruckendes Bühnenbild, farbenfrohe Kostüme und bestens ausgebildete Musicaldarsteller hauchen dem Dschungel Leben ein. Musikalisch wird dem Publikum einiges geboten: eine groovende Affenbande, Shir Khan als König des Rock ‘n’ Roll und ein funkiges Finale – abgerundet durch rasante Choreografien.

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren.

Die Tickets kosten im Vorverkauf je nach Kategorie 18,00 Euro, 22,00 Euro, 26,00 Euro und 30,00 Euro. Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2,00 Euro. Erhältlich sind die Tickets online unter www.ticket-regional.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, darunter auch in der Touristinfo Lahnstein am Salhofplatz.

Bildunterzeilen:

Am 30. März kann man Mogli und seine tierischen Freunde in der Stadthalle Lahnstein am Salhofplatz bei ihrem aufregenden Dschungel-Abenteuer verfolgen. (Fotos: Theater Liberi)