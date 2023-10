Lahnstein (ots) – Am Sonntagabend, 01.10.2023, gegen 21 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen PKW, welcher verbotswidrig auf der Richtungsfahrbahn Koblenz – Lahnstein in Richtung Koblenz geführt werde. In Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug nicht mehr gesichtet, allerdings an der Halteranschrift wenig später angetroffen und der Fahrer ermittelt werden. Die Polizei Lahnstein

bittet in diesem Zusammenhang Zeugen oder sogar Geschädigte von gefährlichen Verkehrssituationen sich unter 02621/913-0 oder pilahnstein@polizei.rlp.de zu melden.