• Gültig ab Freitag, 21.01.2022

• Beförderung von SchülerInnen hat Priorität

• Einzelne Linien entfallen

Die Koblenzer Verkehrsbetriebe werden seit gestern 20 Uhr von der Gewerkschaft ver.di bestreikt. Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen zwischen ver.di und dem privaten Verkehrsgewerbe (VAV), die den ÖPNV landesweit betreffen.

Um den Buslinienverkehr in Koblenz im Rahmen einer Grundversorgung aufrechtzuerhalten, hat die koveb einen Notfahrplan erarbeitet, der am Freitag, den 21.01.2022, mit Dienstbeginn in Kraft tritt und zunächst bis einschließlich Montag, den 24.01.2022 (Betriebsende) gilt. Bei einigen koveb-Linien hat dies eine Reduzierung der Fahrtenhäufigkeit zur Folge, bei anderen muss der Betrieb temporär komplett eingestellt werden. Die am stärksten genutzten Linien bleiben weitgehend erhalten.

Der Notfahrplan ist so gestaltet, dass rund die Hälfte des Normalfahrplans mit hoher Verlässlichkeit abgedeckt und eine größtmögliche Planungssicherheit für unsere Fahrgäste gewährleistet ist. Einzelne Fahrtausfälle können dennoch nicht ganz ausgeschlossen werden.

Das Wichtigste auf einen Blick:

• Folgende Linien werden gefahren: 2, 3/13, 5, 6, 8, 9, E-Wagen Schülerverkehr

• Folgende Linien werden temporär eingestellt: 12, 4/14, 15, 16, 7, 19, 10, 26, 27, 29

• Die Sonderwagen für den Schülerverkehr können eingesetzt werden

• Die pandemiebedingte Einstellung der Nachtbuslinien (nach 24 Uhr) bleibt bestehen

Nachfolgend verweisen wir auch auf die Busangebote anderer Verkehrsunternehmen sowie Regionalbusverbindungen. Bitte beachten Sie, dass es auch bei diesen Busverbindungen zu streikbedingten Einschränkungen oder Betriebseinstellungen kommt. Wir bitten unsere Fahrgäste, sich diesbezüglich beim jeweiligen Verkehrsunternehmen aktuell zu informieren.

Die Änderungen im Notfahrplan im Einzelnen:

Linie 2/12

• Regulärer Betrieb der Linie 2

• Einstellung der Teillinie 12

• Damit reduziert sich das Fahrplanangebot in der Hauptverkehrszeit von einem Viertelstundentakt auf einen Halbstundentakt

• Die Haltestellen der Linie 12 „Friedhof Süd“, „Friedhofskapelle“, „Am Vogelschutzpark“, „Kuckucksweg“, „Schweriner Straße“, „Am Flugfeld“ und „Cottbuser Straße“, „Herberichstraße“, „Fritz-Michel-Straße“ und „Max-Bär-Straße“ werden nicht bedient

• Die Haltestellen in Kesselheim werden von den Linien 30 und 338 versorgt

Linie 3/13

• Regulärer Betrieb

• Keine Veränderung: die Busse der Linie 3/13 verkehren nach Normalfahrplan

Linie 4/14

• Einstellung der Gesamtlinie 4/14

• Die Universität in Koblenz Metternich kann über die koveb-Linien 3/13 und 5 erreicht werden

• Der Stadtteil Moselweiß wird mit der Linie 6 erreicht

• Für den Stadtteil Rübenach stehen die Regionallinien 350 und 352 zur Verfügung

• Das Industriegebiet an der A 61 (Amazon) wird durch die Linie 301 bedient

Linie 5/15

• Regulärer Betrieb der Linie 5

• Einstellung der Teillinie 15

• Die Bushaltestellen „Bienenstück“, „Schmetterlingsweg“, „Pfaffengasse“, „St. Johannes Kirche“ und „Trifter Weg“ und „Lullo-Reinhard-Platz“ werden nicht bedient

• Die übrigen Haltestellen werden ab „Closterbrauerei“ durch die koveb-Linie 5 und im Abschnitt „In der Weglänge“, „Wahlsweg“, „Am Metternicher Bahnhof“, „Gewerbepark Metternich“ durch die Regionallinien 350 und 352 bedient

Linie 6/16

• Regulärer Betrieb der Linie 6

• Einstellung der Teillinie 16

• Damit reduziert sich das Fahrplanangebot in der Hauptverkehrszeit im Abschnitt Moselweiß über Rauental bis Zentralplatz von einem Viertelstundentakt auf einen Halbstundentakt

Linie 7

• Einstellung der Linie 7

• Der Bereich Dienstleistungszentrum Bubenheim / IKEA wird mit den Regionallinien 35 und 331 bedient

• Die Bedienung der Endhaltestelle Globus und der Abschnitt Bodelschwinghstraße bis IGS Koblenz entfällt

Linie 8

• Regulärer Betrieb

• Keine Veränderung: die Busse der Linie 8 verkehren nach Normalfahrplan

Linie 9/19

• Regulärer Betrieb der Linie 9

• Einstellung der Teillinie 19

• Die Haltestellen der Niederberger Höhe werden von der Linie 460 bedient

Linie 10

• Einstellung der Linie 10

• Für den Schülerverkehr wird ab der IGS Koblenz-Metternich um 13.22 Uhr ein Einsatzwagen über die Haltestellen „Bf Mitte/Löhr-Center“ und „Zentralplatz/Forum“ nach Arzheim geführt. Bitte Ausschilderung der Busse beachten!

• Für die morgendliche Hinfahrt zur Schule gibt es einen entsprechenden durchgehenden Einsatzwagen ab Arzheim

Linien 26, 27, 29

• Einstellung der Linie 26

• Einstellung der Linie 27

• Einstellung der Linie 29

Wir bitten zusätzlich darum, sich aktuell unter www.koveb.de zu informieren oder unseren Newsletter zu abonnieren, um Veränderungen im Fahrplan per E-Mail zu erhalten. Es ist nicht möglich, dass die koveb den jeweils aktuellen Notfahrplan an den rund 600 Bushaltepunkten im Stadtgebiet Koblenz aushängen. Dafür bitten wir um Verständnis.