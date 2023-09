Am Sonntag den 22. Oktober bietet die KreisVolkshochschule Neuwied eine Fahrt zur Frankfurter Buchmesse an. Von verschiedenen Abfahrtsorten im Kreis Neuwied fährt der Bus zu diesem gesellschaftlichen und kulturellen Event. Die Besucher*innen tauchen ein in gedruckte und digitale Welten und diskutieren mit berühmten Persönlichkeiten aus Politik und Kultur. Auch Einkaufen ist möglich. Die Messe öffnet ihre Tore zum 75. Mal und feiert wieder spannende Geschichten sowie die Autor*innen dahinter. In diesem Jahr präsentiert sich auch der Ehrengast Slowenien, ein touristisch attraktives Land mit einer langen literarischen Tradition. Die Fahrt im Reisebus inkl. Eintritt kostet nur 35 Euro. Alle Infos unter www.kvhs-neuwied.de/G250 oder 02631 347813.

Anmeldung bis 5. Oktober!