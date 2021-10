Koblenz (ots) – Am 21.1021 gegen 03:34 Uhr passiert ein Fahrgastkabinenschiff auf der Mosel zu Berg die Eisenbahnbrücke in Koblenz Güls. Durch eine Sturmböe wurde das Brückenjoch zu nahe am Brückenpfeiler durchfahren und es kam trotz Notmanöver zu einem Zusammenstoß. Hierbei wurde die Brücke und das Fahrgastkabinenschiff stark beschädigt. Der Bahnverkehr wurde von 04:45 -05:34 Uhr gesperrt. Die Statik der Brücke wurde überprüft. Das Fahrgastkabinenschiff war auf der Fahrt von Köln nach Luxemburg mit 137 Passagieren und 43 Besatzungsmitgliedern. Die Fahrt konnte nach der Schiffsunfallaufnahme nach Cochem fortgesetzt werden.

Quelle: news aktuell GmbH