Linz am Rhein (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag sprach eine junge

Frau einen Taxi-Fahrer am Bahnhof in Linz an und ließ sich im Anschluss nach Bad

Honnef fahren. Am Zielort angekommen, gab sie gegenüber dem Fahrer an, sie wolle

in der Wohnung Geld holen. Der Taxi-Fahrer bestand auf die Übergabe von einem

Pfand. Daraufhin übergab die Frau dem Fahrer zwei Taschen und ein Handy. Nachdem

sich die Frau nicht mehr meldete und es dem Taxi-Fahrer nicht gelang, die Frau

ausfindig zu machen, verließ er die Örtlichkeit und fuhr direkt zur

Polizeiinspektion in Linz. Bei der Durchsuchung der Taschen fanden die

Polizisten unter anderem Betäubungsmittel, sowie entsprechende Konsumutensilien.

Die Ermittlungen der Polizei zu der flüchtigen Frau dauern an.