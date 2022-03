Asbach (ots) – Am 05.03.22 gegen 17.30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Asbach der 36-jährige Fahrer eines Pkw durch Beamte der Polizei Straßenhaus kontrolliert. Im Laufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein später durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht, sodass im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt. Gegen den Mann wird nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Entsprechende Verfahren werden von der Polizei eingeleitet.

Quelle: news aktuell GmbH