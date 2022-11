Asbach (ots) – Am 05.11.2022 wurde gegen 17:00 Uhr durch Beamte der Polizei Straßenhaus in Asbach in der Hospitalstraße ein Kleinkraftrad angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass 17-jährige Fahrer ein falsches Kennzeichen angebracht hatte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln bestand. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem jungen Mann wurde ferner eine Blutprobe entnommen.