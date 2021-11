Linz/Rhein (ots) – Am Abend des 15.11.2021 kam es auf der Linzhausenstraße in Linz zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein LKW touchierte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Fahrer setzte seine Fahrt nach der Kollision unerlaubt fort. Durch einen aufmerksamen Zeugen, der sich mit seinem Fahrzeug hinter dem LKW befand, wurde der Verkehrsunfall hiesiger Dienststelle gemeldet. Der LKW konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Neuwied auf der B42 gestoppt und kontrolliert werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

