Hillscheid (ots) – Am Mittwoch, 17.08.2022 wurde die Polizei Höhr-Grenzhausen um

08.50 Uhr durch die Rettungsleitstelle von einer Explosion in einer Anglerhütte in Hillscheid in Kenntnis gesetzt. Rettungskräfte und Polizei stellten vor Ort fest, dass die Hütte durch die Explosion teilweise eingestürzt war. Ein 62-jähriger Mann befand sich zum Unglückszeitpunkt in der Hütte und wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Nach erfolgter Bergung und Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verlegt. Zur Unglücksursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Die Ortsfeuerwehren Hillscheid und Höhr-Grenzhausen waren mit 20 Einsatzkräften vor Ort.