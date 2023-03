Das Neuwieder Stadtteilbüro Südöstliche Innenstadt kooperierte jüngst in Sachen Energieberatung mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Im Rahmen der Stadtteilgespräche bot Martin Knopp von der Verbraucherzentrale einen Vortrag zum Thema Energiesparen an. In den Räumlichkeiten des Stadtteiltreffs gab er nützliche Informationen und Tipps. Interessierte Bürgerinnen und Bürgern nutzten die Chance, Fragen zu stellen. Gemeinsam mit dem Energieberater erkannten sie dabei spezifische Probleme und erarbeiteten individuelle Lösungsansätze. So lassen sich konkrete Maßnahmen zum Energiesparen auch im eigenen Alltag umsetzen.

Alle Anwesenden erhielten zudem die Möglichkeit, kostenlos eine alte Glühbirne gegen eine neue Energiesparlampe auszutauschen, welche von der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft Neuwied (GSG) zur Verfügung gestellt wurden. Bei der Organisation und Durchführung konnte das Quartiermanagement erneut auf die ehrenamtlich engagierten Neuwiederinnen und Neuwieder zählen. Die Ehrenamtler sind zentraler Bestandteil der Stadtteilgespräche und sowohl in Organisation als auch Durchführung eng eingebunden.

BUZ: Martin Knopp von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (2. von links) mit den Ehrenamtlern (von links nach rechts) Dietmar Holz, Iris Holz und Reinhard Stelling.

Foto: Alexandra Heinz