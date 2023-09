Andernach (ots) – Du interessierst dich für den Polizeiberuf und möchtest exklusive Infos aus erster Hand? Oder bist du dir noch nicht ganz sicher, welchen Weg du nach der Schule einschlagen möchtest?

Da können wir dir vielleicht weiterhelfen, wenn du dir drei Tage Zeit nimmst in deinen Herbstferien!

Vom 17. – 19. Oktober 2023 hast du die Möglichkeit, exklusiv hinter die Kulissen der Polizeidienststelle in Andernach zu schauen. Bekomme einen hautnahen Einblick in den Polizeialltag und erfahre, welche verschiedenen Einheiten dort zusammenarbeiten. Begleite außerdem eine Verkehrskontrolle der Polizei und mache einen Ausflug an den Campus der Hochschule der Polizei.

Was du dafür tun musst? Melde dich bei uns an! Eine kurze E-Mail mit Lebenslauf bis zum 30.09.2023 reicht dafür aus: PIAndernach.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Jetzt heißt es schnell sein, es sind nur wenige Plätze verfügbar!