Am 5. September eröffnet der Spielplatz am Johanniskloster – Kinder sind herzlich eingeladen

Lahnstein. Bald weichen die Bauzäune um den Spielplatz am Johanniskloster in Niederlahnstein. In den letzten Wochen hat sich hier viel getan: Eine neue Spielgerätekombination, bestehend aus einem Klettergerüst und einer Inklusionsschaukel, auf der auch auf den Rollstuhl angewiesene Kinder sicher schaukeln können, wurden installiert.

„Der Spielplatz am Johanniskloster ist seit langem einer der beliebtesten Spielplätze der Stadt. Ich freue mich, dass wir diesen wichtigen Ort für Kinder und Familien komplett neu aufbauen konnten“, so Oberbürgermeister Lennart Siefert.

Auch die Außenfläche wurde neugestaltet und an die Größe der neuen Gerätekombination angepasst. Der Untergrund für die Spielfläche der Schaukelanlage wurde festgelegt und hergestellt.

Rund herum, auf den nicht direkt benötigten Flächen des Spielplatzes, erstrahlt nun ein grüner Rasen, der zum Toben und Ballspielen einlädt.

Umgesetzt werden konnte das Projekt dank der Spende der Else Schütz Stiftung gGmbH.

Nachdem die Neugestaltung fertiggestellt ist, freut sich Oberbürgermeister Lennart Siefert, dass die Spielfläche nun wieder zum Spielen, Toben und Klettern freigegeben werden kann: „Herzlich lade ich alle Kinder und Familien, Kindergärten und Schulen zur Einweihung des Klettergerüsts und Neueröffnung des Spielplatzes ein!“ Bespielt werden können die neuen Geräte ab am 5. September. Die Eröffnung findet um 16 Uhr statt. Alle Kinder, die eine Schere mitbringen, dürfen das Eröffnungsband durchschneiden und den Platz damit feierlich zum Spielen freigeben.

Bildunterzeilen

Bild 1: Ab dem 5. September kann auf dem neuen Klettergerüst gespielt werden.

Bild 2: Auf der Inklusionsschaukel können auch Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sicher schaukeln.

Bild 3: Der Spielplatz am Johanniskloster bietet vielfältige Möglichkeiten zum Toben und Klettern. (Fotos: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)