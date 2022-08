Lahnstein. Die DB Netz AG erneuert die Eisenbahnüberführung an der Johann-Baptist-Ludwig-Straße in Niederlahnstein. Mit der Maßnahme wird die Durchfahrtshöhe der Straße gewährleistet und die zuverlässige Nutzung des Schienenwegs sichergestellt.

Aus diesem Grund ist die die Verkehrsführung von Sonntag, 28.08.2022 bis Sonntag, 25.09.2022 im Baustellenbereich beeinträchtigt: Die Johann-Baptist-Ludwig-Straße wird im Baubereich gesperrt. Eine Durchfahrt ist nicht möglich. In der Bahnhofstraße erfolgt die Freigabe des Verkehrs in beide Richtungen. Die Parkplätze im gesamten Bereich der Bahnhofstraße entfallen. Die Fahrbahn im Einmündungsbereich der Marktstraße in die Straße Im Nauling ist eingeschränkt. Von Donnerstag, 08.09.2022 bis Montag, 12.09.2022 ist die Rheinstraße im Baubereich gesperrt. Eine Durchfahrt ist zu dieser Zeit nicht möglich.

Die beauftragten Unternehmen sind bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Die Deutsche Bahn AG bittet die betroffenen Anwohner um Verständnis.

