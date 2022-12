Es ist eine liebgewordene Tradition im Koblenzer Rathaus. In der Adventszeit kommt der Vorstand des Vereins ein Licht für Koblenz und überreicht Oberbürgermeister David Langner einen Kalender für das kommende Jahr. Der neue Kalender, der wieder stimmungsvolle Koblenzer Nachtaufahmen zeigt, ist mittlerweile zehnte, den der Verein herausbringt. Der Kalender ist für 10 Euro erhältlich (Informationen auf www.ein-licht-fuer-koblenz.de ).

Der Verein hilft in Not geratenen Menschen unbürokratisch und ist kürzlich von der Sparkasse Koblenz in dem Projekt „HeimatHelden“ für seine Arbeit ausgezeichnet worden. Die Laudatio hat OB Langner gehalten.

Auf dem Foto v.l.: Cem Ilhan (1.Vorsitzender), OB Langner, Toni Bündgen (Beirat), Alexander Reinhardt (Ehrenvorstandsmitglied), Heinz-Jörg Wurzbacher (Schriftführer und Fotograf)