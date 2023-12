In den vergangenen Wochen startete mit „Herbsttöne“ eine neue Konzertreihe in der Sayner Hütte. Nach erfolgreichen sechs Konzerten steht dort bereits das nächste musikalische Erlebnis an: Am 7. Januar findet im Kruppschen Saal um 17 Uhr das erste Konzert der neu gegründeten Chorakademie NEO statt. Verantwortet wird sie von Dr. Björn Rodday, der die Akademie gemeinsam mit Alexandra Becker, Chorleiterin und Musiklehrerin am Regino-Gymnasium Prüm, ins Leben gerufen hat. Zusammen mit einem Dozenten-Team aus der Gesangspädagogik, Atem-, Sprech- und Stimmlehre und sogar einer Psychologin werden 45 Sängerinnen und Sänger vom 4. bis zum 7. Januar ein spannendes Programm mit Chorwerken unter anderem von Arvo Pärt, Jake Runestad und Pēteris Vasks aufführen. Geleitet werden Konzert und die erste Arbeitsphase vom Mainzer Dirigenten und Komponisten Julian Mörth, der am 7. Januar auch die Uraufführung eines eigenen Chorwerks präsentiert. Der Eintritt ist frei.