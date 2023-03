Der Gestaltungsbeirat der Stadt Koblenz hat sich in seiner ersten Arbeitssitzung in 2023 mit den aktuellen Planungsständen in der ehemaligen Fritsch-Kaserne auf der Niederberger Höhe und der Quartiersentwickung in der Goebensiedlung auf dem Asterstein beschäftigt. Hierbei gab es einige hilfreiche Anmerkungen und wertvolle Hinweise zur Fortführung der beiden Planungen, die jeweils durch private Projektentwickler/Eigentümer getragen werden.

Die fünf vom Stadtrat gewählten Mitglieder des Beirates beurteilen in ihren Sitzungen Bau- und Stadtplanungsprojekte der Stadt, um frühzeitig zur Qualitätssicherung in der Stadtgestaltung beizutragen. Gegründet wurde er mit einstimmigen Stadtratsbeschluss bereits im September 2020, seine Mitglieder wurden auf Vorschlag der Architektenkammer Rheinland-Pfalz im Mai 2021 gewählt. Der Beirat besteht seitdem aus dem Vorsitzenden Prof. Heinz Nagler (Stadtplaner und Architekt, Cottbus) sowie den Beiratsmitgliedern Prof. Ulrike Kirchner (Landschaftsarchitektin, Kelberg), Dipl. Ing. Ingrid Marx (Architektin, Stuttgart), Prof. Dr. Uwe Altrock (Stadtplaner, Berlin/Kassel), Prof. Alexander Reichel (Architekt, Kassel/Darmstadt). An den Beiratssitzungen nehmen auch Vertreterinnen und Vertreter aus den Stadtratsfraktionen teil, um einen fachlichen Austausch vor den anstehenden Beschlussfassungen zu erreichen. Die Geschäftsstelle des Beirates bereitet die Sitzungen vor und ist im Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung der Stadtverwaltung angesiedelt ( gestaltungsbeirat@stadt.koblenz.de ).

Nach nunmehr insgesamt 5 Sitzungen hat sich der Gestaltungsbeirat seit September 2021 als fachliches Beratungsgremium im Rahmen der Koblenzer Stadtentwicklung sehr gut etabliert. Seine nächste Sitzung findet ganztägig am Freitag, 12.5.2023 statt.

Foto (Stadt Koblenz/Frank Hastenteufel): Der Gestaltungsbeirat bei der Ortsbesichtigung in der ehemaligen Fritsch-Kaserne.

v.l.n.r.: Adrian Jukic (BPD), Andreas Bohlender (Fraktionsvertreter), Prof. Heinz Nagler, Sebastian Althoff (Stadt), Prof. Alexander Reichel, Dipl.Ing. Ingrid Marx, Tobias Pommerening (BPD), Prof. Ulrike Kirchner, Prof. Dr. Uwe Altrock