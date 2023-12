Lahnstein. Die Deutsche Bahn setzt unter dem Motto „mehr Lärmschutz, mehr Lebensqualität“ verschiedene Lärmschutzmaßnahmen im Mittelrheintal um. Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramm Mittelrheintal werden in Lahnstein und Braubach neue Schallschutzwände errichtet.

Im Zeitraum vom 05. Januar bis 22. März 2024 kommt es vereinzelt daher sowohl tagsüber als auch nachts zu Beeinträchtigungen in der Nähe der Bahnstrecke. Zum Einsatz kommen unter anderem Bagger, Radlader, Rüttelplatte sowie Ramm- und Bohrgeräte.

Damit der Zugverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, müssen diese Arbeiten teilweise in den nächtlichen Zugpausen und an Wochenenden durchgeführt werden.

Diese Arbeiten werden im Zeitraum vom 05. Januar bis 10. Februar 2024 durchgehend nachts und im Zeitraum vom 11. Februar bis 22. März 2024 durchgehend tagsüber sowie nachts stattfinden.

Weitere Arbeiten sind im Juni, Juli, September, November und Dezember geplant.

Die von den Arbeiten ausgehenden Störungen werden so gering wie möglich gehalten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. Die DB Netz AG bittet bei den Betroffenen um Verständnis und Entschuldigung. Bei Fragen kann man sich per Mail an laermschutzmassnahmen-mrt@deutschebahn.com an die DB wenden.