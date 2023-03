In der Zeit vom 28.03.2023 bis 13.04.2023 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der „Pfarrer-Kraus-Straße 150“ (Zufahrt Seniorenheim) erneuert. Am 28.03.2023 erfolgt zunächst die Verkehrssicherung und die Baustelleneinrichtung. In der Zeit vom 29.03. bis 11.04.2023 werden die Vorarbeiten an Rinnen und Bordsteinen durchgeführt. Im Anschluss hieran erfolgt dann am 12.04.2023 der Einbau der neuen Asphaltschicht. Die Räumung der Baustelle ist für den 13.04.2023 vorgesehen.

Während der Asphaltarbeiten am 12.04.2023 wird die Straße voll gesperrt. An allen anderen Tagen erfolgt die Verkehrsregelung mit halbseitiger Sperrung.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden; wir bitten um Ihr Verständnis.