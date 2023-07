Mit dem JUKZ Lahnstein zur Rheinfels-Saga

Lahnstein. In den Sommerferien bietet das Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) ein zweitägiges, aufregendes Kultur-Ferienangebot für Jugendliche ab 13 Jahren an.

Per Schiff geht es am 17. August von Lahnstein nach St. Goar zur Burg Rheinfels, zum Besuch des multimedialen Theaterstücks „Rheinfels-Saga“. Dieses nimmt die Besucher mit auf eine besondere Zeitreise durch 1300 Jahre deutscher und europäischer Geschichte am Rhein.

Nach einer Übernachtung in der Jugendherberge St. Goar erwartet die Teilnehmer am nächsten Tag eine spannende Führung durch die sagenumwobene Burg Rheinfels. Ab dem Jahr 1245 von Graf Diether V. von Katzenelnbogen als Zollburg errichtet, galt sie lange als eine der stärksten Festungen am Mittelrhein. Die heutige Ruinenanlage ist immer noch sehr ausgedehnt und beeindruckt mit einem Gewirr an Wehr- und unterirdischen Minengängen.

Nachmittags wird die Rückreise mit dem Schiff zurück nach Lahnstein angetreten, die Rückkehr ist für 19.00 Uhr geplant.

Dieses Ferienangebot ist dankenswerterweise durch das Jugendpflegeteam des Rhein-Lahn-Kreises mitfinanziert und kann zu einem Preis von 50,00 Euro pro Teilnehmer angeboten werden.

Um an dieser spannenden Kulturaktion teilzunehmen, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Interessierte Jugendliche werden gebeten, sich bis einschließlich 09. August 2023 ausschließlich per E-Mail unter jukz@lahnstein.de anzumelden. Für weitere Informationen steht das JUKZ auch gerne telefonisch unter der Nummer 02621 914-602 zur Verfügung.

Das Kultur-Ferienangebot des JUKZ bietet Jugendlichen ab 13 Jahren eine einzigartige Möglichkeit, ihre Sommerferien mit einer spannenden und kulturell bereichernden Erfahrung zu gestalten. Wer also Lust hat, einen aufregenden Ausflug nach St. Goar zu erleben und dabei eine Menge über die Geschichte am Rhein zu erfahren, sollte sich schnell anmelden und sich einen Platz sichern.

Bildunterzeile:

Mit dem JUKZ die Burg Rheinfels erkunden (Foto: Eva Dreiser)