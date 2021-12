Lahnstein. Erinnerungen kamen beim letzten Rätselfoto aus dem Jahr 1968 hoch: Es zeigt die Hochstraße im Bereich der Berufsbildenden Schule Lahnstein, deren Vorplatz von den Kindern der Anwohner gerne zum Spielen genutzt wurde. Für die Erweiterung der Schule musste 2006 das abgebildete Wohn- und Geschäftshaus weichen. Es beherbergte über 50 Jahre die Bäckerei von Peter Klaß. Als sie 1953 geschlossen wurde, war für zwei Jahre Bäcker Peter Pickel hier ansässig. Zurzeit der Aufnahme befand sich hier eine Taxizentrale, von 1973 bis 1995 schließlich der Herrenfriseur Heinrich Speck.

Der 2008 eingeweihte Schultrakt mit den Fachräumen der BBS besticht durch seine blaue Verblendung. Auf dem Platz davor befindet sich eine Sitzgruppe mit bunten Fliesen im Hundertwasserstil. Hinter dem Schulgebäude, durch eine Hofeinfahrt getrennt, steht die ehemalige Synagoge der jüdischen Gemeinde, heute ein Wohnhaus.

Jetzt wird eine Stelle gesucht, von der sich 1906 der Anblick auf das Collegium Carolinum und die abgebildete Kirche bot. Wo befand sich der Fotograf?

Wer miträtseln möchte, maile bitte ein aktuelles Foto an archiv@lahnstein.de oder schicke es per Post an das Stadtarchiv Lahnstein, Kirchstraße 1, 56112 Lahnstein.

Die beste Vergleichsaufnahme wird mit der Auflösung im nächsten Monat veröffentlicht. Auch freut sich Stadtarchivar Bernd Geil über das Zusenden oder Mitteilen weiterer Bildvorschläge.