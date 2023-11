„Lese-Alaaarm!“ – das war das Motto des sechzehnten Lesesommers in Rheinland-Pfalz. Am 09. September 2023 endete der Lesesommer. Die Bibliothek konnte die großartige Zahl von 1090 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verbuchen. Dabei wurden über 8.000 Entleihungen mit einem speziellen Buchangebot verzeichnet. 641 Kinder lasen drei oder mehr Bücher und erhielten damit eine Urkunde über ihre erfolgreiche Teilnahme.

Auch in diesem Jahr wurden tolle Preise verlost und die Gewinner und Gewinnerinnen per Post benachrichtigt. Die Hauptpreise waren in diesem Jahr ein Tolino Shine 6-E-Reader und ein Tablet. Weiterhin konnten sich die Gewinner über Gutscheine freuen.

Unter den Grund- und weiterführenden Schulen fand auch in diesem Jahr wieder der Wettbewerb um die Schulen mit den meisten erfolgreichen Teilnehmern statt.

Die Grundschule Güls verzeichnete die meisten erfolgreichen Teilnehmer unter den Grundschulen. Das Max-von-Laue-Gymnasium wurde als erfolgreichste weiterführende Schule ausgezeichnet.

Unter der Überschrift: „Der erste Schritt zum Lesen – lass Dir vorlesen“ fand zum zweiten Mal der Vorlese-Sommer für Kinder im Kita-Alter statt. Rund 263 begeisterte Vorlesende und neugierige Kinder haben in der Stadtbibliothek Koblenz teilgenommen. Drei Hauptpreise wurden auch am 22.11.2023 übergeben.

Finanziell unterstützt wurden die Aktionen auch in diesem Jahr vom Förderverein „Lesen und Buch“.

Die Dezernentin für Kultur und Bildung Dr. Theis-Scholz und Frau Schwaab vom Förderverein zeigten sich bei der Übergabe der Hauptpreise sehr erfreut über die große Resonanz des Lesesommers bei den Kindern und Jugendlichen in Koblenz.

Bildunterschrift ( v. l. n. r): Beate Kabisreiter sowie 2 Lesescouts (M.v. Laue-Gymnasium), Marie-Theres Schwaab vom Förderverein, Frau Beig, Theis-Scholz, Peter Degen (Grundschule Güls), Thomas Koch und Marion Eickschen von der Stadtbibliothek Foto: Stadt Koblenz/ Thomas Koch