Vielseitiges Programm am Sonntag, 8. Mai

Bendorf. Bendorf blüht auf: Am Sonntag, 8. Mai, findet nach zweijähriger Corona-Pause wieder der Bauern- und Gartenmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Von 11 bis 18 Uhr lockt die Veranstaltung mit einer gelungenen Mischung aus Markttreiben, Spektakel, und Einkaufserlebnis. Vor dem Panorama der Kirchen St. Medard auf dem Kirchplatz, in der Entengasse, in der Haupt- und Bachstraße, aber auch im Stadtpark findet sich ein reichhaltiges Angebot von 125 Marktständen. Von Blumen, Stauden, Zwiebeln, Kräutern und Saatgut über Gartendekoration, Grillneuheiten, Kunsthandwerk, Korb- und Holzwaren und Natursteinen bis hin zu Gartengeräten, Zäunen und Möbeln finden Gartenfreunde hier alles, was das Herz begehrt. Tierprodukte wie Schafsmilch und modische Alpakawolle komplettieren das Sortiment. Natürlich kommt auch der Genuss nicht zu kurz: zahlreiche Stände der regionalen Landwirte und Foodtrucks laden mit erstklassigen Produkten zum Schlemmen ein. So werden neben Honig, Käse und Senf u.a. Wildspezialitäten und kaltgepresste Bio-Öle in Rohkostqualität angeboten.

Ab 11 Uhr präsentieren sich die Stadtverwaltung Bendorf und die Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf & Aktiv Sayn e.V. gemeinsam am Infostand am Kirchplatz. Zahlreiche Preise erwarten die Gäste beim diesjährigen Glücksrad. Auch der Bendorfer Einzelhandel ist wieder mit von der Partie und bietet ab 12 Uhr beim verkaufsoffenen Sonntag ein entspanntes Shopping-Erlebnis mit einer großen Auswahl an Frühjahrs- und Sommertrends. Die offizielle Eröffnung des Marktes erfolgt um 13.30 Uhr durch Bürgermeister Christoph Mohr und Henning Deuster, Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf & Aktiv Sayn e. V., auf der Bühne am Kirchplatz. Frühlingsfeeling kommt auf, wenn DJ Insomnia ab 14 Uhr Lounge-Music auflegt – passend dazu lädt auf dem Kirchplatz ein gemütlicher Lounge-Bereich mit Sitzgelegenheiten zum Entspannen ein.

Im Stadtpark begeistert ein vielseitiges Familienprogramm. Hier bietet sich bei gemütlicher Picknickatmosphäre die Chance auf eine Auszeit vom Trubel. Die Sparkasse Bendorf hat für die Kinder Spiele, Aktionen und eine Hüpfburg im Angebot. Ein Kinderkarussell, Baumklettern mit der Baumpflege Daniel Wirges und Bogenschießen mit den „Grünen Bogenschützen“ sorgen ebenfalls für Spaß beim Nachwuchs.

Vereine und Organisationen wie die Polizei Bendorf, das Rote Kreuz, die Jugendfeuerwehr, die THW-Jugend und die Walderlebnisschule des Landesjagdverbandes informieren über ihre Arbeit. Neben Oldtimer-Traktoren des FHS Weitersburg und moderner Landtechnik mit PKW- und Pferde- Anhängern von Thilo Cronrath können die Besucherinnen und Besucher auch Elektro-Gefährte anschauen und testen: die Fahrschule Würden und die Firma Solantis stellen Elektro-Fahrräder, Scooter und Fahrschulwagen vor. Reichhaltige Produkte bieten der Futtermittelhandel Weitersburg und Andreas Deurer an ihrem „Mühlenladen-Stand“ an sowie die Familie Kirschhöfer am Stand des Hofes Vierwindenberg. Zur Stärkung gibt es Crêpes und Waffeln von der Firma Mertens und Getränke und Speisen am Stand der Gaststätte „Meisenhof“, die Feuerwehr Bendorf lockt im vorderen Stadtpark mit Gegrilltem.

Zudem geht es wie immer auch tierisch zu: So lädt die Reitschule Schönberger von 14 bis 17 Uhr zum Ponyreiten. Der Rassegeflügelzuchtverein Vallendar stellt Geflügel aus, Andreas Deurer bringt Ziegen und Ponys mit. Weitere Gäste beim Markt sind Kettensägen-Schnitzer Martin Röhrig mit seiner rustikalen Holzkunst und das Akustikensemble tri3o, das im gesamtem Marktgebiet als Live Walking Act für musikalische Unterhaltung sorgt. Veranstalterin ist die Stadt Bendorf mit freundlicher Unterstützung der Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf & Aktiv Sayn. Rund um den Markt gibt es viele kostenfreie Parkmöglichkeiten.

Foto zur lizenzfreien Nutzung: (v.l.n.r.): Nancy Parac-Braun von der Wirtschaftsförderung, Bürgermeister Christoph Mohr sowie Thomas Wagner und Klaus Döring (Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf & Aktiv Sayn) freuen sich, dass der Markt in diesem Jahr wieder stattfinden kann.