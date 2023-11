Ausverkauftes Haus Horchheimer Höhe – 20.000 Euro für die Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes Koblenz

Stehende Ovationen gab es für Django Rheinhardt und das Orchester am Ende eines mitreißenden Benefizkonzertes. Das Haus Horchheimer Höhe war bis auf den letzten Platz gefüllt. Lotto Rheinland-Pfalz und der Caritasverband Koblenz präsentierten dieses Musikerlebnis der Spitzenklasse. Schirmherr des Konzertes war Generalarzt Dr. Stefan Kowitz, Standortältester Koblenz-Lahnstein und Vorsitzender des Kuratoriums Haus Horchheimer Höhe.

Unter dem Motto „Zurück zum Swing“ erlebten die Konzertbesucher einen musikalischen Streifzug durch die 50er Jahre. Schnell ließen die hochkarätigen Künstler den Funken der Begeisterung auf das Publikum überspringen. Lebensfreude, mitreißende Rhythmen und viel Gefühl waren garantiert, als Django Reinhardt, begleitet von hochkarätigen Instrumentalisten, den Saal mit einfühlsamer und emotionaler Musik erfüllte. Stücke von Elvis Presley, Frank Sinatra, Tony Bennett oder Robbie Williams: Welthits und Swing-Musik zauberten das Lebensgefühl von Las Vegas nach Koblenz. Gänsehautatmosphäre war bei den zahlreichen Zugaben angesagt. Das Konzert begann und endete mit dem Lied „Koblenz, meine Stadt“. Django Reinhardt genoss sein Heimspiel und lebte seine Verbundenheit zu Koblenz und der Region auf der Bühne aus. „Es war ein außergewöhnliches Konzert mit einem fantastischen Django Reinhardt, brillanten Künstlern und einem tollen Erlös für den guten Zweck“, strahlte Monika Sauer, Mitglied der Gesellschafterversammlung von Lotto Rheinland-Pfalz.

Musikgenuss zugunsten der Caritas-Wohnungslosenhilfe

Mit dem Kauf einer Eintrittskarte erlebten die Konzertbesucher nicht nur einen musikalischen Hochgenuss, sondern unterstützten auch gezielt Menschen aus Koblenz, die am Rande der Gesellschaft leben. Der komplette Erlös in Höhe von 20.000 Euro kommt der Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes Koblenz zugute. Im Jahresschnitt finden in der Koblenzer Neustadt 20 ca. 500 Frauen und Männer Unterstützung. Täglich kommen mehr als 50 Menschen, um Rat zu suchen, den Hygienebereich zu nutzen oder sich mit einer Mahlzeit zu stärken. Zurzeit sind bei der Caritas 130 Menschen postalisch gemeldet, die keinen vertraglich abgesicherten Wohnraum haben. Die Finanzierung dieser wichtigen Arbeit geschieht fast ausschließlich durch Eigenmittel und Spenden.

„Wir bedanken uns für das großartige soziale Engagement von Django Reinhardt und allen beteiligten Künstlern“, sagte Caritasdirektorin Martina Best-Liesenfeld. „Ein ebenso großer Dank geht an alle Sponsoren und Unterstützer, die zum überwältigenden Erfolg des Konzertes beigetragen haben.“

Foto 1 (Klaus Manns / Foto Seydel)

20.000 für die Caritas-Wohnungslosenhilfe: Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe im bis auf den letzten Platz gefüllten Haus Horchheimer Höhe.