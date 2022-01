Emmerzhausen (ots) – Am 04.01.2022, gegen 19:45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer die L 280 aus Burbach-Lippe/NRW kommend in Richtung Emmerzhausen. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der junge Fahrer alleinbeteiligt die Kontrolle über den Transporter und steuerte das Vehikel in den rechts befindlichen Grünstreifen. Dort kollidierte er mit einem Baumstumpf und das Fahrzeug überschlug sich und blieb schlussendlich auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht; das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.