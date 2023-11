Kostenloser vhs Online-Kurs bringt Teilnehmenden jüdische Kultur näher

Jüdisches Leben ist in unserer Alltagswelt kaum sichtbar. Nur fünf jüdische Gemeinden gibt es in Rheinland-Pfalz – eine davon in Koblenz. Das kann schnell zum Problem werden, denn die meisten Vorurteile und Missverständnisse beruhen auf Unwissen. Wer gerne mehr über jüdisches Leben lernen möchte, der hat jetzt Glück. Die vhs Neuwied bietet aktuell einen kostenlosen Online-Selbstlernkurs an, der insbesondere die Themen jüdische Geschichte, Religion und Essen behandelt. Unterstützt wird das Angebot durch weiterführende Literatur, Lernvideos, Links und interaktive Quizze. Wer teilnehmen möchte, kann sich bei der vhs Neuwied für den Kurs anmelden (Tel.: 02631 802 5510; E-Mail: anmeldung@vhs-neuwied.de).

Das Online-Angebot ist eine Ergänzung zum „Workshop gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung“. In diesem suchten die Teilnehmenden gemeinsam Wege, um gegen die Sprachlosigkeit anzukämpfen, die Erfahrungen von Rassismus oftmals erzeugen. Stattdessen wolle man eine aktive Reaktion gegen jegliche Form von Diskriminierung zeigen. Durch den Workshop leiteten Lothar Knothe und Miriam Briem, beide zertifizierte „Betzavta-“ und „Anti-Bias-Trainer“. Hinter „Betzavta“ steckt eine Lernmethode demokratischer Aushandlungsprozesse, „Anti-Bias-Training“ zielt darauf ab, sich eigene Vorurteile bewusst zu machen und diesen gezielt entgegenzuwirken.

Antirassismus-Workshop und Online-Selbstlernkurs wurden aus Mitteln des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz finanziert und in Kooperation mit dem Verein „#2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland“, der Bildungsstätte „Anne Frank“ und dem jüdischen Museum Frankfurt am Main durchgeführt.

Bildunterschrift (Foto: Karolina Paus):

Teilnehmende diskutierten beim Antirassismus-Workshop der vhs Neuwied über die Möglichkeiten und Voraussetzungen für ein toleranteres Miteinander.