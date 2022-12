Koblenz (ots) – Am Dienstag, den 29.11.2022 gegen 10 Uhr wurde der Polizei Koblenz ein Einschussloch an der Tür eines Biergartens am Konrad-Adenauer-Ufer

in der Nähe des Deutschen Ecks gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz konnten vor Ort tatsächlich ein solches Einschussloch in der Glaseinfassung einer Zugangstür in den Küchenbereich des

Biergartens feststellen. Das Tatmittel konnte jedoch nicht eindeutig verifiziert werden. Auch eine Absuche nach dem Geschoss im Umfeld des Biergartens verlief

ergebnislos.

Die Tatzeit konnte bisher nicht genau eingegrenzt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Sollten Zeugen die Tat beobachtet haben, werden Hinweise unter der Telefonnummer 0261-103-2510 erbeten.