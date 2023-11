Das Gebiet zwischen der Moselweißer Straße und Bardelebenstraße sowie Yorckstraße und Moselring im Koblenzer Stadtteil Rauental wird aktuell fast ausschließlich gewerblich genutzt. Insbesondere aufgrund seiner Lage in direkter Nähe zur Koblenzer Innenstadt und der guten Erreichbarkeit, weist der Bereich in vielerlei Hinsicht ein enormes Entwicklungspotential auf. Auf Grundlage von Untersuchungen und Analysen im Plangebiet (u.a. zum Verkehr, Grün- und Freiräumen, Nutzungs- und Bebauungsstrukturen), wurde ein Gesamtkonzept in Form des Rahmenplans – zunächst als Entwurf – erarbeitet und am 19. September dieses Jahres vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität beschlossen. Der Rahmenplan soll damit maßgebend für zukünftige Entwicklungen am Standort sein und eine nachhaltige, attraktive und moderne Quartiersentwicklung vorbereiten.

Die Stadtverwaltung lädt für Mittwoch, 15. November um 19:00 Uhr in das Foyer der Volkshochschule, Hoevelstrasse 6, ein, um die Planung der Öffentlichkeit vorzustellen. Für die Bürgerinnen und Bürger besteht die Möglichkeit, die Planung mit den Vertretern der Verwaltung zu erörtern und Anregungen oder Wünsche vorzutragen. Anschließend erfolgt eine finale Beschlussfassung über alle eingegangenen Stellungnahmen im Stadtrat.