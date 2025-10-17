Solidaritätsaktion verzaubert am 15. November den Josef-Görres-Platz – Musikprogramm mit Markus und Daniela Daniel, Lukas Otte und Daniel Ferber

Der Caritasverband Koblenz beteiligt sich bereits zum achtzehnten Mal an der bundesweiten Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“. In vielen deutschen Städten und Gemeinden werden am 15. November Kerzenilluminationen an öffentlichen Plätzen aufgestellt, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen – für eine gerechtere Welt, gegen Armut und Ausgrenzung.

Im Herzen von Koblenz wird der Josef-Görres-Platz ab 16 Uhr in einem besonderen Licht strahlen. Jede Kerze leuchtet symbolisch für einen Menschen in einer schwierigen Lebenslage. Alle Besucher sind eingeladen, ebenfalls eine Kerze aufzustellen und ein sichtbares Zeichen der Solidarität zu setzen. Die gesammelten Spendengelder kommen der Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes Koblenz und einem Hilfsprojekt von Caritas international für von Gewalt betroffene junge Menschen in Mexiko zugute.

Musikprogramm mit engagierten Künstlern

Markus und Daniela Daniel, Lukas Otte und Daniel Ferber werden die besondere Stimmung musikalisch vollenden. Alle Künstler stellen sich ehrenamtlich in den Dienst der guten Sache. Bürgermeisterin Ulrike Mohrs hat erneut die Schirmherrschaft übernommen.

„Gerade in dieser Zeit erleben wir, wie wichtig Mitmenschlichkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind“, hofft Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel wie in den vergangenen Jahren auf eine positive Resonanz und Spendenbereitschaft. „Wir freuen uns, wenn am 15. November viele Besucher ihre Solidarität mit Menschen bekunden, die oft am Rande unserer Gesellschaft leben.“

Unter www.caritas-koblenz.de/ems besteht auch die Möglichkeit einer schnellen und unkomplizierten Online-Spende. Die Spendengelder kommen in voller Höhe den beiden Spendenzwecken zugute.

Fotos 1 – 2 (Marco Wagner)

Eine Million Sterne: Der Koblenzer Josef-Görres-Platz wird am 15. November wieder in einem ganz besonderen Licht strahlen.