Rheinbreitbach (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 06.12.2021 und dem 16.12.2021 wurden in der Heerstraße in Rheinbreitbach insgesamt drei Wohnwagen, die als Gartenlauben dienen, von unbekannten Tätern aufgebrochen. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Quelle: news aktuell GmbH