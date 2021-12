Mutterstadt (ots) – In der Zeit zwischen dem 26.12.2021, gegen 15:50 Uhr und dem

27.12.2021, gegen 00:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür in einem

Mehrfamilienhaus in der Ginsterstraße auf. Sie stahlen Schmuck im Wert von

mehreren tausend Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich

an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder

per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.