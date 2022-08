Leubsdorf, Linzer Weg (ots) – Im Zeitraum von Dienstag, den 09.08.2022 und Dienstag, den 16.08.2022 kam es zu einem Einbruch in Leubsdorf. In der Abwesenheit des Bewohners hebelte ein bislang unbekannter Täter die Hauseingangstür auf und verschaffte sich Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Räume durchwühlt. Die Polizei Linz hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Linz am Rhein entgegen.

Quelle Foto: Fotolia, Werbeagentur Blick-Fang, Privat, Canva, Adobe, Filmoria

Das Cover Bild steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt der Pressemeldung und wurde vom Next Team ausgewählt.