Rheinbreitbach (ots) – In der Nacht zum Montag brachen unbekannte Täter eine Gartenlaube auf einem Grundstück in der Heerstraße in Rheinbreitbach auf. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: news aktuell GmbH