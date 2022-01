Linz am Rhein (ots) – In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten einer Firma in der Friedrich-Ebert-Straße in Linz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insbesondere Werkzeuge entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de