Mutterstadt (ots) – In der Zeit vom 16.07., 11:00 Uhr bis zum 17.07.2022, 17:00

Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in der Brunnenstraße in Mutterstadt

ein und durchwühlten mehrere Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch

unklar.

Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Brunnenstraße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Pressestelle